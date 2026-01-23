Un sismo de magnitud 4 sacude la costa sur de Perú sin víctimas

Lima, 23 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 4 se ha registrado este viernes en la costa de la región Arequipa, al sur de Perú, sin que se haya informado de heridos o daños materiales, en el segundo movimiento de esta magnitud en la zona desde el pasado domingo.

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha comunicado que el sismo se produjo a las 07:20 horas (12:40 GMT) del viernes con epicentro en el mar a 53 kilómetros al oeste del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí.

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 32 kilómetros en el océano Pacífico, frente a la costa de Arequipa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ha difundido un boletín en el que recomienda a la población mantener la calma y mantenerse en zonas seguras, entre otras medidas de prevención.

Otro sismo de igual magnitud se produjo el domingo en Caravelí, con epicentro a 10 kilómetros al oeste del distrito de Yauca y a una profundidad de 57 kilómetros, sin que se informara de heridos ni daños materiales por su ubicación en el mar.

El sur peruano es la zona más sísmica del país, que está localizado asimismo en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica en el mundo.

Precisamente, el último terremoto devastador en Perú ocurrió en 2007 en la región Ica, vecina a Arequipa, con una magnitud de 7,9 que dejó 500 muertos y millonarias pérdidas materiales.EFE

