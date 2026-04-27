Un sismo de magnitud 6,2 sacude la isla de Hokkaido, en Japón

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Un fuerte sismo sacudió el lunes la isla de Hokkaido en el norte de Japón, informaron los servicios sismológicos estadounidenses y japoneses, en el último de una serie de poderosos terremotos que han azotado la nación insular.

El sismo de magnitud 6,2 se produjo poco antes de las 05H23 (21H30 GMT del domingo) en el sur de Hokkaido a una profundidad de unos 83 kilómetros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), en una revisión de su cálculo inicial de 6,1.

No se emitió alerta de tsunami, y el Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el riesgo para personas o propiedades era mínimo dado que el epicentro del sismo fue en una zona escasamente poblada a unos 200 kilómetros al este de Sapporo, principal ciudad de Hokkaido.

No obstante, la JMA advirtió que «en las áreas que experimentan fuertes temblores, aumentó el riesgo de caída de rocas y deslizamientos».

El organismo advirtió también de la posibilidad de nuevos sismos en la misma zona, con igual o mayor intensidad en las próximas semanas.

Japón es uno de los países de mayor actividad sísmica del mundo, al estar situado sobre cuatro placas tectónicas en el borde occidental del «Anillo de Fuego» del Pacífico.

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