Un temblor de magnitud 4 sacude el noroeste de China sin ocasionar daños

1 minuto

Pekín, 14 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 4 sacudió este martes la región noroccidental china de Xinjiang sin que por el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

El sismo se registró a las 11.15 hora local (03.15 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

El temblor afectó al condado de Baicheng, perteneciente a la ciudad de Aksu y situado a unos 560 kilómetros de la capital provincial, Urumqi.

Según los registros del propio Centro, en los últimos cinco años se han producido 190 terremotos de magnitud superior a 3 en un radio de 200 kilómetros de la zona afectada.

El más intenso fue el ocurrido en enero de 2023 en el condado de Shaya, también en Aksu, con una magnitud de 6,1.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya. EFE

