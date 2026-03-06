Un tercer buque iraní en el Índico atracó en la India antes del hundimiento del IRIS Dena

2 minutos

Nueva Delhi, 6 mar (EFE).- Un tercer buque militar iraní presente en el océano Índico atracó en el sur de la India tras solicitar asistencia técnica, días antes del ataque estadounidense contra la fragata iraní IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka, según dijeron fuentes gubernamentales citadas por la agencia local ANI.

«Días antes del incidente del IRIS Dena al sur de Sri Lanka, Irán contactó con la India para que el buque iraní IRIS Lavan pudiera atracar en el país, ya que también se encontraba en la región para la Revisión Internacional de la Flota», indicaron las fuentes este viernes.

Según esas mismas fuentes, Teherán solicitó el 28 de febrero autorización urgente a Nueva Delhi al informar de problemas técnicos en la embarcación mientras operaba en la zona.

Las autoridades indias aprobaron el atraque el 1 de marzo, y el barco llegó finalmente el 4 de marzo al puerto de Kochi, en el estado meridional de Kerala, al sur del país.

Los 183 miembros de la tripulación, según indicó ANI, se encuentran actualmente alojados en instalaciones navales indias mientras se gestionan las reparaciones necesarias de la nave.

La presencia del IRIS Lavan en India se conoce en medio de la crisis generada tras el ataque de Estados Unidos con un torpedo contra el buque iraní IRIS Dena en el océano Índico, en el contexto de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Las autoridades esrilanquesas han recuperado 84 cadáveres hasta el momento y mantienen a 32 heridos bajo tratamiento en el Hospital Nacional de Galle, mientras continúan las labores de búsqueda de decenas de desaparecidos entre los cerca de 180 tripulantes que viajaban a bordo del navío.

En paralelo, Sri Lanka también está desembarcando a los 208 tripulantes del buque iraní IRIS Bushehr, otro barco militar detectado dentro de su Zona Económica Exclusiva y cuyo traslado al puerto oriental de Trincomalee está siendo gestionado por una tripulación conjunta iraní y esrilanquesa. EFE

lgm/mra