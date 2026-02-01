Un terremoto de magnitud 5,2 sacude el sur de Irán, sin dejar víctimas

Teherán, 1 feb (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este domingo la ciudad de Asaluyeh, en el sur de Irán, sin que se hayan reportado víctimas ni daños graves por el momento.

“Este terremoto se registró a las 8:41 de esta mañana (5:10 GMT), cerca de Asaluyeh, y hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas”, declaró el director general de Gestión de Crisis de la Gobernación de Bushehr, Kurosh Dehghan, a la agencia Tasnim.

El sismo se registró a una profundidad de 18 kilómetros, a 23 kilómetros de Asaluyeh, ciudad rica en petróleo y gas, que es el punto terrestre más cercano al mayor yacimiento de gas natural del mundo, explicó el funcionario.

Tras el temblor, equipos de evaluación y rescatistas fueron enviados a la zona para atender a posibles víctimas y evaluar la situación.

Irán tiene una elevada actividad sísmica y se registran numerosos terremotos. Los más graves hasta la fecha en el país se produjeron en diciembre de 2003 y en junio de 1990, cuando perdieron la vida 31.000 y 37.000 personas, respectivamente.

En noviembre de 2017, un terremoto de magnitud 7,3 causó 620 muertos y más de 12.000 heridos en la provincia occidental de Kermanshah. EFE

