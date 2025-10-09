Un terremoto de magnitud 5,4 sacude la provincia china de Sichuan sin provocar víctimas

2 minutos

(Actualiza con más detalles del sismo)

Pekín, 9 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este jueves la provincia central china de Sichuan, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales de importancia.

El temblor se registró en el condado de Xinlong, en la prefectura autónoma tibetana de Ganzi, alrededor de las 13:17 hora local (05:17 GMT), con epicentro a diez kilómetros de profundidad situado a 30,84 grados latitud norte y 99,86 grados longitud este, según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

La agencia oficial Xinhua informó que no se registraron víctimas ni daños significativos en viviendas tras el sismo, y que, de acuerdo a las autoridades locales, la infraestructura crítica, como la eléctrica, de transporte y de comunicaciones, mantiene un funcionamiento normal en las áreas cercanas al epicentro.

Por su parte, la Administración Sismológica de China lanzó un servicio de respuesta de emergencia de nivel IV -el más bajo en la escala de cuatro niveles del país- por el terremoto, y uno de sus equipos en Sichuan fue enviado a las zonas afectadas para apoyar a los gobiernos locales en las labores de respuesta.

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

En 2022, un terremoto de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico seísmo de una magnitud de 8 grados que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos. EFE

