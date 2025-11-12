Un terremoto de magnitud 5,7 sacude Chipre y se siente también en Líbano e Israel

1 minuto

Nicosia, 12 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud de 5,7 sacudió este miércoles, en torno a las 11:30 hora local (09:30 GMT), la parte occidental de Chipre sin que se registraran heridos ni daños materiales, informó la prensa local.

Según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC), el terremoto tuvo su epicentro en una zona situada a 50 kilómetros al oeste de la Limassol (en la costa sur de la isla) y a 18 kilómetros al norte de Pafos (en la costa oeste), a una profundidad de 21,2 kilómetros.

Al temblor le siguieron varias réplicas con pocos minutos dediferencia con magnitudes de entre 3,5 y 4,7, que se sintieron igual que el seísmo principal en la capital Nicosia y también en países cercanos de Oriente Medio, como Líbano e Israel, según los medios de esos países.

Ayer, martes, un terremoto de magnitud 5 sacudió una zona marítima de Grecia, en el mar Egeo, entre la península del Peloponeso y la isla de Creta, sin que se registraran heridos ni daños materiales.

El Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas informó que el seísmo tuvo una profundidad focal de 25,2 kilómetros y se registró a las 03:58 hora local (01:58 GMT), con epicentro en el mar, a unos 62 kilómetros al suroeste de la isla de Anticitera. EFE

fl-jk/ess