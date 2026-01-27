Un terremoto de magnitud 5,7 sacude la isla indonesia de Java

Bangkok, 27 ene (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este martes la isla indonesia de Java, la más poblada del archipiélago, sin que las autoridades hayan informado por el momento de víctimas ni daños materiales.

El sismo tuvo lugar en el sur de la provincia de Java Oriental a una profundidad de 138 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La localidad más cercana al epicentro del temblor, que se produjo a las 8:20 hora local (1:20 GMT), es Jatiroto, situada 20,8 kilómetros al sureste.

Yogyakarta, ciudad conocida por su patrimonio cultural, está 98,9 kilómetros al este-sureste del punto donde se originó el terremoto.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 sismos, la mayoría de magnitud moderada. EFE

