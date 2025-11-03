Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Redacción Asia, 3 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán, país que en septiembre se vio golpeado por una serie de sismos que dejaron más de 2.200 muertos y 3.600 heridos, según el Gobierno de los talibanes.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que mide la actividad sísmica en el mundo, informó de que el sismo se produjo esta madrugada del lunes a una profundidad de 28 kilómetros y a una distancia de 22 kilómetros de Khulm, ciudad del norte afgano.

El USGS activó la alerta naranja por el terremoto, por su potencial poder para haber causado víctimas mortales.

La compleja composición geológica de la región, caracterizada por la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática, contribuye a su vulnerabilidad sísmica.

Aunque muchos de estos temblores son de magnitud moderada, la fragilidad de las infraestructuras de Afganistán multiplican en ocasiones los efectos destructores de estos terremotos. EFE

