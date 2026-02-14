Un terremoto de magnitud 6,4 sacude el norte de Vanuatu sin alerta de tsunami

Sídney (Australia), 14 feb (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió este sábado el norte de Vanuatu, en el Pacífico Sur, sin que por el momento se haya informado de víctimas o daños materiales significativos, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El seísmo se registró a las 13:27 hora local (02:27 horas GMT) y tuvo su epicentro a una profundidad de 10 kilómetros, considerada superficial, lo que puede incrementar la intensidad del movimiento en superficie.

De acuerdo con el USGS, el temblor se localizó a unos 52 kilómetros al oeste-noroeste de Port-Olry (norte) y a cerca de 89 kilómetros al noroeste de Luganville, una de las principales localidades del archipiélago. La capital, Port Vila, se encuentra a más de 360 kilómetros al sur del epicentro.

Las autoridades locales no han emitido, hasta el momento, alertas de tsunami ni se han producido informes oficiales sobre daños o heridos, mientras se evalúa el impacto en las zonas más cercanas al epicentro.

Vanuatu, un país insular compuesto por más de 80 islas, se asienta en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde son frecuentes los terremotos de moderada y fuerte magnitud. EFE

