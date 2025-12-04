Un terremoto de magnitud 6 sacude la región occidental china de Xinjiang

1 minuto

Pekín, 4 dic (EFE).- Un terremoto de magnitud 6 sacudió este jueves el condado de Aheqi, en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que se conozcan de momento daños materiales o personales.

El seísmo se registró a las 15.44 hora local (07.44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros.

El epicentro se localizó en los 41,13 grados de latitud norte y 78,40 grados de longitud este, en una zona montañosa cercana a la frontera con Kirguistán.

Hasta el momento no se han comunicado informaciones sobre posibles daños materiales o víctimas derivadas del temblor.

El área afectada se encuentra a unos 800 kilómetros de Urumqi, la capital regional.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada. EFE

