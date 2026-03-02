Un terremoto de magnitud 6 sacude una cadena de islas japonesas en el Pacífico

Tokio, 2 mar (EFE).- Un terremoto de magnitud 6 sacudió este lunes las islas Vulcano de Japón, situadas a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio y deshabitadas excepto por la presencia de una base de las Fuerzas de Autodefensa niponas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo tuvo lugar a las 12:55 hora local (3:55 GMT) a veinte kilómetros de profundidad, añadió el USGS, con un epicentro en las cercanías de la pequeña isla de Iwo Jima, conocida por haber sido el escenario de una decisiva batalla al final de la II Guerra Mundial.

Rebautizada como Iwo To en 2007, esta isla acoge una base aérea de las Fuerzas de Autodefensa niponas y no está autorizada la presencia de civiles. Se trata de una región de fuerte actividad sísmica y volcánica, donde en 2023 se registró la creación de un nuevo islote de unos 100 metros de diámetro tras una serie de erupciones. EFE

