Un terremoto de magnitud 7,3 sacude Vanuatu

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Bangkok, 30 mar (EFE).- Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió este lunes Vanuatu, país en el Pacífico Sur, sin que por el momento las autoridades hayan emitido alerta de tsunami ni informado de víctimas o daños materiales significativos.

El sismo se registró a las 19:44 hora local (08:44 GMT) unos 35 kilómetros al noreste de Luganville, la segunda ciudad más grande de la nación insular, y tuvo su epicentro a una profundidad de 115 km, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo. EFE

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