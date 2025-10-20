Un test de ADN desmiente a una mujer que decía ser Maddie McCann

Una mujer que afirmó durante años ser Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 en Portugal, «no puede ser la hija biológica» de los esposos McCann, declaró el lunes una científica ante un tribunal británico, basándose en un análisis de ADN.

Julia Wandelt, una polaca de 24 años, está siendo juzgada desde hace dos semanas por haber acosado a la familia McCann durante más de dos años y medio, escribiéndoles y llamándolos en múltiples ocasiones afirmando ser su hija Maddie.

Tras su arresto en febrero de 2025, la policía realizó una prueba de ADN a Wandelt y la comparó con las muestras de Maddie, recogidas de su almohada por los investigadores pocos días después de su desaparición.

«No hay coincidencia» entre su ADN y el de la niña, declaró la experta científica Rosalyn Hammond ante el tribunal de Leicester, en Inglaterra. «Julia Wandelt no puede ser Madeleine McCann», añadió.

«El perfil de ADN de Julia Wandelt muestra que no es la hija biológica de Kate y Gerry McCann, ni de ninguno de los dos» por separado, dijo la experta.

Wandelt había presentado unos resultados que, según ella, establecían una coincidencia del 70% entre su ADN y el de Maddie.

Madeleine McCann, de 3 años, desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional en el Algarve, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.

Su desaparición, que nunca ha sido esclarecida, tuvo un impacto mundial y la investigación ha tenido múltiples giros.

Desde el inicio del juicio de Wandelt, el matrimonio McCann, así como el hermano y la hermana de Maddie, gemelos de 20 años, han relatado la «angustia» y el estrés provocados por las afirmaciones y la «intrusión» de la acusada en su vida privada.

