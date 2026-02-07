Un total de 16 aspirantes participarán en tres consultas presidenciales de Colombia

Bogotá, 7 feb (EFE).- Un total de 16 aspirantes participarán el próximo 8 de marzo en las tres consultas interpartidistas de Colombia, de las que saldrán tres candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de los comicios, publicó la tarjeta electoral que los colombianos podrán pedir para votar en la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’ (centro); ‘La gran consulta por Colombia’ (derecha), o en el ‘Frente por la vida’ (izquierda).

El próximo 8 de marzo, además de la votación de las consultas, los colombianos elegirán a los senadores y representantes a la Cámara que estarán en el Congreso en el periodo 2026-2030.

Sin embargo, ninguno de los tres candidatos que lideran la intención de voto participará en las consultas entre partidos del 8 de marzo.

Un sondeo de la firma AtlasInel publicado este sábado por la revista Semana muestra adelante al abogado de ultraderecha Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con el 32,1 % de la intención de voto, y al senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 31,4 %. El tercer puesto lo ocupa el centrista Sergio Fajardo, con el 7,6 %.

División de la izquierda

La publicación de la boleta electoral confirmó la división de la izquierda tras la decisión tomada esta semana por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluir al senador Cepeda de la consulta del ‘Frente por la vida’.

Tras esa decisión también desistieron de participar en la consulta el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero, que se adhirió a la campaña de Cepeda, y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, que decidió participar directamente en la primera vuelta.

En ese contexto, el único de los cuatro candidatos que iban a participar en la consulta que siguió adelante fue el exsenador Roy Barreras, quien ha sido blanco de críticas de diversos sectores por su decisión, ya que en las encuestas no supera el 1 % de la intención de voto.

Justamente en el sondeo publicado por AtlasIntel, Barreras -un político que ha recorrido todo el arco político pues comenzó su carrera en el liberalismo, fue aliado del expresidente derechista Álvaro Uribe y después apoyó al izquierdista Petro- apenas cuenta con el 0,3 % de la preferencia del electorado.

La encuesta de AtlasIntel, realizada antes de la exclusión de Cepeda de la consulta del ‘Frente por la vida’, señala que el senador izquierdista tenía el 82,9 % de la intención de voto en esa consulta, seguido de Barreras con el 2,7 %.

Con la decisión de Barreras de seguir adelante, en la boleta electoral de la consulta de izquierda aparecen además el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que logró resolver un problema jurídico para inscribirse; Héctor Elías Pineda, un exguerrillero del M-19 que fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991; la abogada Martha Bernal, y el periodista Edison Torres.

Las otras consultas

La derecha, por su parte, se medirá en ‘La gran consulta por Colombia’, en la que participarán nueve candidatos y tiene como favorita a la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

En esa consulta, Valencia, según la encuesta de AtlasIntel, cuenta con el 26,9 % de la intención de voto, seguida de la periodista Vicky Dávila (15,4 %), el exgobernador del departamento de Antioquia Aníbal Gaviria (9 %) y el exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo (7,5 %).

También participan en ‘La gran consulta por Colombia’ el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón; el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; los exsenadores Juan Manuel Galán y David Luna, y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

En la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’, que fue convocada a última hora, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López se medirá ante el exdefensor del Pueblo para los temas de salud Leonardo Huerta.

Las consultas del 8 de marzo son además una ocasión para medir fuerzas de cara a las presidenciales y quienes salgan derrotados están obligados a apoyar al ganador en la carrera por la Presidencia. EFE

