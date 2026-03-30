Un total de 209 migrantes retornados llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de EE.UU.

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Caracas, 30 mar (EFE).- Un total de 209 migrantes regresaron este lunes a Venezuela en un vuelo procedente de Arizona, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que gestiona los retornos al país suramericano.

En una nota de prensa, el Ministerio de Interior detalló que llegaron 147 hombres, 52 mujeres, 6 niños y 4 niñas, en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata del vuelo número 128 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Según indicó la cartera de Estado, los migrantes fueron recibidos por el diputado Mervin Maldonado, designado hace dos semanas para dirigir de forma temporal el programa de retornos migratorios, que anteriormente presidía Camilla Fabri, esposa del empresario y exministro colombiano Álex Saab, un cercano colaborador de Nicolás Maduro.

Maldonado, afirmó el ministerio, «supervisó personalmente» el despliegue logístico y los protocolos para asistir a los repatriados, quienes recibieron «atención prioritaria» por parte de organismos de seguridad y de salud.

El pasado miércoles, el Gobierno de Delcy Rodríguez informó de la llegada de un avión con 171 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos a Venezuela, también procedente de Arizona.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

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