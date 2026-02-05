Un tribunal de Brasil imputa a una abogada argentina por racismo y ordena su arresto

2 minutos

Río de Janeiro, 5 feb (EFE).- El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro consideró procedentes este jueves las acusaciones de la Fiscalía brasileña por injuria racial contra la abogada argentina Agostina Páez y, además de imputarla y abrirle juicio, ordenó su detención preventiva, informaron fuentes judiciales.

El arresto preventivo para garantizar el curso del proceso fue ordenado por el Juzgado 37 penal y la decisión no fue divulgada debido a que está bajo sigilo, pero la decisión judicial fue confirmada por fuentes del Ministerio Público.

Páez, una abogada e influencer de 29 años, está retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero pasado luego de que los empleados de un bar la acusaran de racismo y presentaran como prueba un video en el que la argentina, dirigiéndose a sus supuestas víctimas, aparece haciendo gestos en los que imita a un mono.

De acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía, inicialmente y de forma peyorativa, la acusada llamó «negro» a un camarero que le reclamó el pago de una cuenta en un bar del turístico barrio de Ipanema y después lo tildó de «mono» e hizo los gestos característicos del animal.

Pese a que fue advertida de que su conducta constituía un crimen grave en Brasil, la argentina también se habría referido a los empleados del bar como «negros de m…», según el Ministerio Público.

Páez negó las acusaciones y atribuyó sus gestos a una broma hacia las amigas con las que llegó a Río de Janeiro para pasar unos días de vacaciones.

La Policía Civil abrió una investigación así que recibió la denuncia y la justicia determinó que la abogada debía permanecer en Río de Janeiro, por lo que le retuvo el pasaporte y le ordenó portar una tobillera electrónica para fiscalizar sus movimientos. EFE

