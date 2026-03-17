Un tribunal del Vaticano ordena un nuevo juicio contra el cardenal acusado de malversación

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Un tribunal de apelación del Vaticano ordenó el martes que se repita el juicio contra el cardenal italiano Angelo Becciu, exasesor del papa Francisco que fue condenado por malversación, alegando «errores de procedimiento» en el primer proceso.

Becciu fue en su momento una de las figuras más poderosas del Vaticano, asesor de Francisco e incluso considerado papable hasta que una operación inmobiliaria opaca en Londres lo llevó a la justicia y al ostracismo clerical.

A la espera de que se repita el juicio – que comenzará el 22 de junio – seguirá vigente la condena dictada en 2023 en su contra, según una copia de la decisión a la que AFP tuvo acceso.

El cardenal italiano fue condenado en diciembre de 2023 a cinco años y medio de cárcel por fraude en operaciones financieras de la Santa Sede, y a una multa de 8.000 euros (poco más de 9.000 dólares).

No obstante no se encuentra entre rejas y no se espera que cumpla condena alguna hasta que se hayan agotado todas las vías de apelación.

– Decisión «histórica» –

El tribunal de apelación justificó su decisión alegando que los documentos recopilados durante la investigación preliminar no fueron comunicados íntegramente a la defensa.

Además, una orden papal – o rescriptum – emitida por Francisco para autorizar al fiscal a llevar a cabo una investigación preliminar fue invalidada por no haber sido comunicada a la defensa.

Los abogados de uno de los coacusados de Becciu, Fabrizio Tirabassi, calificaron la decisión del tribunal de apelación de «histórica».

«Por primera vez en la historia del Vaticano, el tribunal dictaminó que un rescripto papal era inválido y nulo por no haber sido publicado», dijeron los abogados Massimo Bassi y Cataldo Intrieri al Huffington Post.

La caída de Becciu vino en medio de una serie de reformas que impulsó Francisco destinadas a limpiar las notoriamente turbias finanzas del Vaticano.

Es el más alto cargo de la Iglesia católica que ha comparecido ante el Tribunal Penal Vaticano, la justicia civil de este ciudad-Estado.

– Inversión opaca –

El caso se enfocó en la compra de un edificio de lujo en Londres que empañó la imagen de la Iglesia y puso en relieve el imprudente uso del Óbolo de San Pedro, la gran colecta anual de donativos destinados a las acciones caritativas del papa.

Igualmente generó pérdidas sustanciales en las finanzas del Vaticano.

Becciu era entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. El papa Francisco lo hizo renunciar y le quitó sus privilegios de cardenal en 2020.

Antes fue el número dos de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018.

Debido a su condena, Becciu no pudo participar en el cónclave que eligió al papa León XIV el año pasado.

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