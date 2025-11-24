The Swiss voice in the world since 1935

Un tribunal federal de EEUU desestima el caso contra el exdirector del FBI James Comey

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 24 nov (EFE).- Un juez federal desestimó este lunes el caso contra el exdirector del FBI James Comey y el de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tras concluir que la fiscal federal que escogió el presidente, Donal Trump, para liderar los dos casos fue designada ilegalmente.

Comey y James, que enfrentan cargos separados, se unieron para impugnar la designación de la fiscal interina del Distrito Este de Virginia Lindsey Halligan alegando que no ocupaba el cargo de manera legal cuando levantó la acusación contra ellos dos, oponentes políticos de Trump. EFE

us/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR