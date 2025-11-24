Un tribunal federal de EEUU desestima el caso contra el exdirector del FBI James Comey

Washington, 24 nov (EFE).- Un juez federal desestimó este lunes el caso contra el exdirector del FBI James Comey y el de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tras concluir que la fiscal federal que escogió el presidente, Donal Trump, para liderar los dos casos fue designada ilegalmente.

Comey y James, que enfrentan cargos separados, se unieron para impugnar la designación de la fiscal interina del Distrito Este de Virginia Lindsey Halligan alegando que no ocupaba el cargo de manera legal cuando levantó la acusación contra ellos dos, oponentes políticos de Trump. EFE

