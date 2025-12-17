Un tribunal indonesio juzga a dos sospechosos de asesinar a la española Matilde Muñoz

Lombok (Indonesia), 17 dic (EFE).- Un tribunal de la isla indonesia de Lombok tiene programada este miércoles la primera sesión del juicio por el supuesto asesinato de la española Matilde Muñoz, del que se acusa a dos hombres, sospechosos de matarla en su habitación de hotel el 2 de julio y ocultar su cadáver durante casi dos meses.

Los sospechosos, Suhaeli – conocido como «Eli»- y Heri Ridwan -«Geri»-, vinculados al hotel de Lombok en el que se alojaba la española, de entonces 72 años, fueron trasladados este miércoles al tribunal de Mataram, en Lombok, según pudo comprobar EFE.

La sesión, en principio una vista preliminar, estaba prevista a las 13.00 hora local (06.00 GMT), si bien no arrancó a la hora programada y está a la espera de que concluyan otras que también se celebran hoy en la corte isleña.

Se prevé que en esta primera sesión la Fiscalía informe de los cargos. Muhammad Harun Al Rasyid, del equipo fiscal, dijo la víspera a EFE que se les acusará de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

Se desconoce cuántas sesiones abarcará el juicio, con tres fiscales asignados para el mismo: los indonesios Danny Curia, Ni Made Saptini y Agung Kuntowicaksono, según la página web del tribunal.

Los sospechosos, un empleado y un extrabajador del hotel Bumi Aditya de Lombok en el que se alojaba Muñoz, fueron detenidos el pasado 30 de agosto, cuando fue hallado el cadáver de la española, a medio kilómetro del establecimiento turístico.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la embajada de España en el país solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

Según la investigación, H.Ridwan confesó haber matado a Muñoz con ayuda de Suhaeli cuando fue detenido -gracias a la geolocalización del teléfono móvil de la española con apoyo de Interpol y de la Policía de Yakarta-, y haber robado pertenencias de la víctima.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba desde hace años a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba al hotel Bumi Aditya su «casa» en la isla, según su entorno. EFE

