Un tribunal nigeriano manda a prisión a un exministro acusado de terrorismo y corrupción

Nairobi, 27 feb (EFE).- El Tribunal Superior Federal de Abuya revocó este viernes la libertad bajo fianza concedida el pasado 7 de enero al exministro de Justicia de Nigeria y exfiscal general Abubakar Malami, quien está implicado en dos casos: uno por delitos de corrupción y otro por cargos de financiación del terrorismo.

La jueza Joyce Abdulmalik dio esta orden al considerar que no se podía mantener la libertad bajo fianza tras reasignarse el caso a otro magistrado, por lo que Malami, su esposa, Asabe Bashir, y su hijo Abdulaziz volverán a prisión preventiva, según medios locales.

Los tres familiares se declararon inocentes de los 16 cargos de corrupción y lavado de dinero, valorados en 8.700 millones de nairas (unos 5,4 millones de euros).

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) acusa al exministro de usar su cargo para desviar fondos públicos y adquirir numerosas propiedades de alto valor en Abuya, capital de Nigeria, y en los estados norteños de Kebbi y Kano.

Durante la jornada, el mismo tribunal admitió una petición de libertad bajo fianza de Malami y su hijo por otro caso en el que fueron acusados de cinco cargos relacionados con financiación del terrorismo y posesión ilegal de armas de fuego, establecida en 200 millones de nairas (unos 125.000 euros) cada uno.

A ese efecto, la jueza ordenó que ambos presentasen dos fiadores por la misma cantidad y que depositaran sus pasaportes ante la sala, pero aplazó la concesión de la libertad condicional hasta que no se cumplan esos requisitos.

El Departamento de Servicios del Estado acusa a Malami de negarse a investigar y procesar a financiadores de terrorismo después de recibir sus expedientes, lo que significó «instigar conscientemente la financiación del terrorismo».

La misma institución alegó que Malami y su hijo poseían sin licencia un arma de fuego y cartuchos usados ​​en su residencia en Birnin Kebbi, en el estado de Kebbi (noroeste).

Por su parte, la Fiscalía alegó que la posesión del arma de fuego y la munición constituía preparación para cometer un acto de terrorismo, aunque padre e hijo se declararon inocentes de todos los cargos.

El caso por delitos de terrorismo fue aplazado hasta el próximo 4 de marzo, y el de corrupción hasta el día 6 de ese mes.

Malami, de 58 años, fue una de las figuras más influyentes en la administración del ya fallecido expresidente Muhammadu Buhari entre 2015 y 2023. EFE

