Un tripulante herido en ataque con dron a un tanquero de bandera panameña en Ucrania

2 minutos

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- Un tripulante resultó herido en un ataque con dron a un tanquero de bandera panameña fondeado en un puerto de Ucrania, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que renovó la recomendación de evitar transitar por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov.

El incidente ocurrió el martes pasado cuando la nave tanquera, no identificada en el comunicado de la AMP, fue alcanzada por un dron mientras se encontraba en el área de fondeo de Chornomorsk, Ucrania.

«Como resultado del incidente resultó herido un miembro de la tripulación, quien fue atendido oportunamente y se encuentra estable», indica la información oficial publicada la AMP este viernes sin más detalles.

La AMP renovó la petición a las naves bajo su bandera «que se encuentren en aguas ucranianas y/o puertos ucranianos» de que cumplan con las medidas de precaución específicas establecidas por el Gobierno de Ucrania, que incluyen «realizar una nueva evaluación de riesgos y amenazas específica para cada buque y cada viaje antes de entrar en cualquier región en la que se haya producido un incidente o haya cambiado la amenaza».

También «mantener una vigilancia completa y vigilante en el puente, garantizar la aplicación de controles estrictos de embarque, y comprobar que todo el equipo contra incendios esté disponible para su uso inmediato, entre otros.

La AMP reitera además un aviso de 2022 en el que «recomienda a todas sus naves que tomen todas las medidas de seguridad necesarias y eviten transitar por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov».

«Ucrania continúa registrando impactos significativos como consecuencia del conflicto en curso, situación que ha derivado en restricciones operativas, incluidos el cierre o la limitación de actividades en varios puertos de importancia estratégica, lo que incrementa los niveles de riesgo para los buques que operan o realizan escalas en instalaciones portuarias ucranianas», señala la AMP.

Panamá cuenta con 8.722 buques abanderados y 236,8 millones de toneladas de registro bruto, lo que sitúa a su flota mercante como una de las más grandes del mundo. EFE

gf/psh