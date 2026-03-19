Un triunfo derechista en Eslovenia amenaza alianza progresista de Madrid y Liubliana en UE

3 minutos

Bogdan Dasic

Belgrado, 19 mar (EFE).- La sintonía política entre España y Eslovenia debido a sus gobiernos progresistas se juega este domingo su continuidad en unas elecciones en las que una victoria del conservador y ‘trumpista’ Janez Jansa podría reorientar la política exterior eslovena hacia Roma, Budapest y Washington.

Eslovenia, con 2,1 millones de habitantes y miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN desde 2004, celebra este domingo las décimas elecciones parlamentarias desde su independencia de la antigua Yugoslavia en 1991.

Esta cita con las urnas decidirá si el país sigue ejerciendo junto a España una especie de «contrapeso progresista» en la UE o si se suma al auge del bloque ultranacionalista y populista, como en las vecinas Italia y Hungría.

Los gobiernos de coalición de España, encabezado por Pedro Sánchez, y de Eslovenia, liderado por Robert Golob, han actuado en los últimos años con gran afinidad y de forma coordinada en varios ámbitos.

Ambos lideraron la condena dentro de la Unión Europea (UE) contra la ofensiva israelí en Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023, y coordinaron meses más tarde, junto con Irlanda y Noruega, el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.

La cercanía entre España y Eslovenia llegó a trascender lo diplomático y gubernamental para trasladarse al terreno más simbólico y cultural.

Tras confirmarse la participación de Israel en Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena el próximo mayo, las radiotelevisiones públicas de España (RTVE) y Eslovenia (RTVSLO) anunciaron en diciembre pasado su retirada del certamen.

Más allá de Gaza y Palestina, los Gobiernos de Sánchez y Golob han defendido posiciones similares sobre la reforma del mercado eléctrico europeo, la transición verde, la autonomía estratégica de la UE, en seguridad y defensa, así como en la ampliación comunitaria a los Balcanes Occidentales, entre otros aspectos.

«El Gobierno de Golob encontró en Sánchez la referencia política que le faltaba a la izquierda eslovena», explicó a EFE el analista e historiador esloveno Luka Lisjak Gabrijelcic, de la Universidad Centroeuropea (CEU) en Budapest.

Ahora, después de cuatro años de gobierno progresista, todo indica que el escenario político en Eslovenia podría revertirse.

El líder opositor, Janez Jansa, de perfil populista conservador y cercano al primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, y admirador del presidente estadounidense, Donald Trump, parte con una ligera ventaja para lograr su cuarto mandato.

Según el último sondeo, el partido de Jansa (SDS) lidera la intención de voto con un 22,4 % de los apoyos, similar a las elecciones de hace cuatro años y dos puntos porcentuales más que la formación de Golob, que perdería esta vez más de 12 puntos porcentuales con respecto a 2022.

Así, un cambio de ciclo en Liubliana desplazaría el centro de gravedad de la política exterior eslovena de Madrid hacia Roma, Budapest y Washington.

«Jansa intentará estrechar lazos con Giorgia Meloni (la primera ministra de Italia) y se alineará más con la administración de Donald Trump, si bien mantendrá el apoyo a Ucrania», asegura Gabrijelcic.

Para el Gobierno español, una posible salida del poder de Golob supondría perder a un aliado en el Consejo Europeo, especialmente en la defensa del multilateralismo y en su rechazo a enfoques militarizados en Oriente Medio. EFE

bd-jk/ll/ah