Un tropiezo del T-MEC elevaría aranceles y restaría PIB a México, advierten expertos

3 minutos

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- Expertos de la consultora Ernst and Young (EY) advirtieron este martes que un fallo en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para julio de 2026, encarecería el comercio mexicano y tendría un impacto negativo en la actividad económica del país.

En una rueda de prensa, el líder de servicios de inversión en nearshoring de EY México, Ari Saks, y la socia líder de Global Trade e impuestos indirectos de la firma, Rocío Mejía, señalaron que la negociación se mueve entre escenarios que van desde una discusión prolongada hasta el uso de la “Sunset Clause (cláusula de extinción)” como herramienta de presión, que abriría la puerta a revisiones anuales bajo volatilidad política.

En el escenario de ruptura, EY estimó que los aranceles efectivos que enfrentaría México subirían del 9 % al 17 %, con una caída proyectada de 0,7 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, mientras la mediana entre los especialistas proyectan un repunte de 1,8 %, sin tomar en cuenta este escenario.

No obstante, la firma enmarcó el riesgo en un cambio de paradigma global, donde los gobiernos privilegian la seguridad nacional por encima de la eficiencia, impulsando la regionalización de las cadenas de suministro.

El documento anticipó además que la revisión estará marcada por el “factor China”, con una presión “extrema” de Estados Unidos para evitar la triangulación de productos chinos, lo que presionaría todavía más las reglas de origen en sectores como el automotriz.

Sin embargo, los especialistas también previeron solicitudes vinculadas a intereses estadounidenses en energía y minerales críticos.

En paralelo, EY describió un tono de confianza entre líderes empresariales mexicanos: el 92 % prevé un aumento de ingresos en los próximos 12 meses, y el documento atribuyó ese optimismo a la resiliencia del país ante tensiones geopolíticas.

En esa “mentalidad de private equity”, el 65 % reportó planes de fusiones y adquisiciones (M&A) para ganar escala y el 80 % dijo priorizar alianzas sobre compras directas para mantener agilidad y reducir consumo de capital.

El capital mexicano, añadió, se enfoca en socios del T-MEC: Estados Unidos y Canadá, seguido de Brasil y España.

En el frente laboral, EY apuntó que la agenda de 2026 pasa de cumplimiento a rentabilidad, con reformas que obligan a replantear la organización del trabajo.

Entre las nuevas disposiciones oficiales, Jacqueline Álvarez, socia de EY Law, enmarcó la posible reducción de jornada a 40 horas hasta rediseños por IA, la implementación de la “Ley Silla” y mayores costos laborales derivados del salario mínimo.

También destacó el avance de inspecciones digitales y la necesidad de expedientes laborales sólidos, junto con una gestión preventiva del entorno sindical.

Sobre turismo, la firma consideró que el Mundial de Fútbol 2026 será un catalizador económico y una prueba para la infraestructura, con una afluencia estimada de hasta 5 millones de turistas y un gasto promedio de 8.000 pesos diarios (unos 457 dólares), además de un legado en conectividad para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y presiones inflacionarias por la alta demanda en el verano de 2026. EFE

jsm/csr/jrh