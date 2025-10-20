Un vendaval causa la muerte de una personas y heridas graves a otras cuatro en Francia

1 minuto

París, 20 oct (EFE).- Un vendaval muy fuerte causó este lunes la muerte de una personas y heridas graves a otras cuatro en la localidad de Ermont, en el Valle del Oise, un departamento de la región de Île-de-France, en el norte de Francia.

Las autoridades del departamento, situado a las afueras de París, también informaron de otras cuatro personas heridas de menor consideración durante el vendaval, en el que se produjeron diversos desperfectos, se arrancaron tejados de casas y se derrumbaron grúas.

Para hacer frente a los daños causados por los fuertes vientos, las autoridades movilizaron un despliegue especial de bomberos, policías y personal médico en Ermont, que encuentra a unos 17 kilómetros del centro de París y tiene alrededor de 28.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más importantes del Valle del Oise .

El fenómeno meteorológico, que se produjo durante la tarde, afectó también a otras localidades de la zona, como Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville, donde también hubo daños materiales.

Las autoridades abrieron un centro de operaciones departamental en la prefectura de Valle del Oise para coordinar las operaciones de seguridad y rescate. EFE

