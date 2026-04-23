Un vertedero en Chile encabeza la lista de los 50 sitios con mayores emisiones de metano

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La ONU publicó este jueves la lista de los 50 sitios creados por el hombre que emiten más metano, encabezada por un vertedero en Chile y varios yacimientos de petróleo o gas en Turkmenistán.

Estas 50 fuentes de emisión de ese potente gas de efecto invernadero, a fecha de abril de 2026, fueron identificadas con la ayuda de unos treinta satélites, detalló el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) en su publicación.

El sitio de origen humano que más emite metano (CH4), cuyo poder de calentamiento es 80 veces superior al del CO2, es un vertedero de residuos situado unos 60 kilómetros al norte de Santiago.

El lugar emite en un año más de 100.000 toneladas de ese gas, que según los científicos es responsable de al menos un cuarto del calentamiento climático actual.

Otro vertedero en Chile, situado unos 50 kilómetros al sur de la capital, también figura en el top 10 de los sitios responsables de las mayores emisiones.

Por su parte, Turkmenistán tiene cuatro de los 10 sitios con más emisiones, en instalaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos.

Entre otros sitios de grandes emisiones del gas CH4, identificados sobre la base de un período móvil de seis meses, se encuentran instalaciones relacionadas con la producción carbón, especialmente en China.

En conjunto esos sitios «solo representan una pequeña parte de las emisiones mundiales totales», pero constituyen «prioridades en materia de reducción» de emisiones, explicó el Observatorio Internacional de las Emisiones de Metano (IMEO), un organismo del PNUMA.

Precisa que los satélites «solo detectan las emisiones de metano más importantes».

La ONU anunció en noviembre de 2022 el lanzamiento de un programa de alerta denominado Sistema de Alerta y Respuesta de Metano, que permite alertar rápidamente a gobiernos y empresas cuando los satélites detectan grandes fugas de metano.

Hasta la fecha, el dispositivo permitió reducir las emisiones de 41 «fuentes importantes de metano».

En total, la ONU calcula que estas 41 fuentes emitieron 1,2 millones de toneladas de metano, lo que equivale a un impacto climático «comparable al de casi 24 millones de vehículos a gasolina utilizados durante un año».

«La eliminación de estas emisiones» tiene un «impacto positivo concreto sobre el clima», señaló la ONU.

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