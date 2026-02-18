Un video de Brad Pitt y Tom Cruise peleando generado por IA china alarma a Hollywood

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb (EFE).- Un video hiperrealista que muestra a Brad Pitt y Tom Cruise peleando, generado por una herramienta de inteligencia artificial (IA) china, ha generado críticas y preocupación en Hollywood.

El video de 15 segundos que circula en Internet desde la semana pasada fue creado con Seedance 2.0, un nuevo modelo de inteligencia artificial generativa de video desarrollado por ByteDance, empresa propietaria de TikTok a nivel global.

Desde su lanzamiento, la herramienta ha provocado la proliferación en la red de contenido protegido por derechos de autor, con imágenes en donde se observan a otros personajes de filmes de Star Wars o Marvel.

La industria cinematográfica reaccionó, y varias empresas de entretenimiento, junto con la Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios estadounidenses como Warner Bros. Discovery, Paramount y Netflix, emitieron comunicados denunciando la violación masiva de derechos de autor y de estándares éticos.

El viernes, Disney, propietaria de Marvel y Star Wars, envió a ByteDance una carta de cese y desistimiento, denunciando que la compañía había facilitado a Seedance una «biblioteca pirateada» con personajes protegidos por derechos de autor y los acusaron de cometer una «apropiación fraudulenta» de su propiedad intelectual.

Asimismo, Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de la MPA, pidió a ByteDance el cese inmediato de la generación de videos con contenido protegido por derechos de autor, exigiendo que la empresa cumpla con la legislación estadounidense y respete los derechos de los creadores.

Por su parte, el sindicato de actores de Hollywood, SAG‑AFTRA, calificó a Seedance de una «infracción flagrante».

«La infracción incluye el uso no autorizado de las voces e imágenes de nuestros miembros. Esto es inaceptable y socava la capacidad del talento humano para ganarse la vida», apuntó la institución.

El lunes, ByteDance dijo a la BBC que la compañía «respeta los derechos de propiedad intelectual y hemos escuchado las preocupaciones con respecto a Seedance 2.0».

La empresa también adelantó que estaban tomando medidas para reforzar la seguridad de su servicio y que trabajaban para evitar el uso no autorizado de la propiedad intelectual, sin dar más detalles sobre el proceso de cómo lo estaban llevando a cabo.

A finales de 2025, Disney anunció que invertiría mil millones de dólares en OpenAI y permitirá que las herramientas de plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios. EFE

