Un violento incendio deja al menos 12 muertos de distintas nacionalidades en el sur de España

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Las autoridades esperaban este viernes los resultados de las primeras autopsias para ofrecer más detalles sobre el balance del voraz incendio que dejó al menos 12 muertos de distintas nacionalidades en Almería, en el sur de España, en una zona donde viven muchos británicos.

El fuego se desató el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir, según las primeras investigaciones.

En esta zona, a pocos kilómetros del cálido Mediterráneo andaluz y entre la sinuosa orografía de Almería, residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.

Algunas informaciones apuntan a que 23 personas todavía no fueron localizadas pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que visitó el lugar el viernes por la tarde, pidió «cautela» respecto a esa cifra.

Esas 23 personas están siendo buscadas a raíz de testimonios, «llamadas telefónicas desde distintos lugares», relativizó, y precisó que solo se han presentado «tres denuncias» oficiales por desaparición.

«Veremos mañana [sábado]», agregó, insistiendo en que «es muy importante la realización de las autopsias» de los cuerpos hallados, al tiempo que confirmó que entre las víctimas hay personas de «distintas nacionalidades».

La rápida expansión del fuego convirtió esta zona en «una especie de ratonera», según describió el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aludió a una «tragedia mayúscula».

Este fuego que sigue sin control -y es ya uno de los más graves de la historia reciente de España- también ha dejado por el momento ocho heridos, cuatro de ellos graves.

– Extranjeros «aislados» –

Los Gallardos se preparaba para celebrar sus fiestas locales cuando aconteció la tragedia.

«Estaban poniendo las luces de la fiesta y los trabajadores han tenido que parar por completo porque estaba cayendo encima toda la ceniza, que se te mete en la boca y se siente en todos lados», contó Ana, dueña de un supermercado, al diario local Ideal.

Por su parte, Víctor Fernández, párroco de Bédar y Los Gallardos, explicó a la radio Cadena Cope que en esa zona viven «extranjeros (…) La mayoría de avanzada edad, que han encontrado un remanso de paz en esta zona», explicó a la radio Cadena Cope. Según él, muchos vivían «muy aislados».

– Avisos «puerta a puerta» –

El fuego habría comenzado, según los indicios, en una cuneta, tras la rotura de un cable de electricidad al que los fuertes vientos volvieron incontrolable. En dos horas avanzó 15 kilómetros.

Según el responsable andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, cuatro de las víctimas se encontraban en un coche que tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica.

Los otros fallecidos podrían haber intentado huir caminando por los escarpados caminos de la zona, cuando se vieron acorralados por las llamas.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó a los periodistas que alertaron a los habitantes «puerta por puerta» del peligro, pero que un grupo de personas «no hicieron caso» a otros vecinos que les aconsejaban que se quedaran en casa y «siete han fallecido», relató.

«Lamentablemente, la no atención a esas recomendaciones probablemente haya causado el triste suceso», consideró más tarde el presidente andaluz.

Muchos familiares usaban las redes sociales para tratar de localizar a sus seres queridos, como Danielle Gillam-Kirton, que pedía información sobre sus padres, residentes en Bédar. «Estamos tratando de contactar con ellos, para comprobar que están bien. Mi madre me escribió ayer a las 18:53 para decirnos que estaban evacuando».

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, siguen luchando contra este fuego que ya ha devorado 3.150 hectáreas y obligó a desalojar de sus casas a 600 personas.

Según las previsiones, las condiciones meteorológicas del sábado podrían facilitar la labor de los bomberos.

«Mañana sábado las condiciones meteorológicas serán ya bastante más favorables, con levante moderado y con una masa más fresca y húmeda que la de hoy», indicó en X la agencia estatal de meteorología (Aemet).

– Pésame –

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su «enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio», y pidió «mucha precaución».

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, guardaron este viernes un minuto de silencio por las víctimas y decidieron acortar su participación en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor, en señal de duelo por la tragedia.

«Queremos desde aquí transmitir (…) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos», indicó el monarca.

País en primera línea del cambio climático, España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

Los fuegos arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, dejando ocho personas fallecidas.

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