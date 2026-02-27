Una alumna detenida por agentes migratorios es liberada tras una reunión de Trump y Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo el jueves que el presidente Donald Trump accedió a liberar a una estudiante de la Universidad de Columbia detenida por agentes migratorios después de que él le planteara el caso en una reunión en la Casa Blanca.

Elmina Aghayeva fue arrestada el jueves por la mañana cuando cinco agentes federales entraron en un edificio residencial de Columbia sin orden judicial y bajo pretextos, según la rectora en funciones de la reconocida universidad, Claire Shipman.

En un video publicado en la red social X, Shipman dijo que los agentes «habían entrado diciendo que eran policías que buscaban a un niño desaparecido» para arrestar a la alumna.

Mamdani dijo en esa misma plataforma que compartió sus preocupaciones «sobre la estudiante de Columbia Elmina Aghayeva, que fue detenida por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) esta mañana» durante la reunión no anunciada con Trump.

«Acaba de informarme que será liberada de inmediato», escribió el alcalde.

Aghayeva confirmó su liberación en una publicación en Instagram.

«Acabo de salir hace un rato. Estoy bien y a salvo», aseguró.

Mamdani había dicho anteriormente que fue a Washington para solicitar fondos federales para ayudar a construir viviendas asequibles en el barrio de Queens, en Nueva York.

Una foto publicada en X muestra a Mamdani de pie junto a un sonriente Trump en el Despacho Oval.

Era la segunda visita del alcalde neoyorquino a la Casa Blanca tras una reunión en noviembre, en la que los antiguos enemigos políticos se convirtieron en efusivos colegas.

Analistas anticipaban chispas cuando el demócrata se reuniera con el líder republicano, quien a su vez había tildado al entonces alcalde electo de «comunista» y sugerido que el neoyorquino nacido en Uganda debería ser deportado.

