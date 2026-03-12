Una base italiana en Erbil (Irak), atacada por un dron sin consecuencias graves

3 minutos

(actualiza con declaraciones del comandante de la base)

Roma, 12 mar (EFE).- Un dron impactó la noche del miércoles contra la base italiana en Erbil, Kurdistán iraquí, causando leves daños y sin que ningún miembro del personal italiano resultase herido, informó este jueves el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

El ataque ocurrió en el Campamento Singara e impactó el bar-restaurante de la base. La explosión provocó un incendio que afectó al menos a dos vehículos y el fuego fue rápidamente controlado, lo que evitó que se propagara a otras estructuras del complejo, explicaron los medios.

«Ya estábamos en prealerta y, alrededor de las 20:30 hora local, se activó una alerta de amenaza aérea. Llegamos sanos y salvos a los búnkeres asignados», explicó el comandante de la base, coronel Stefano Pizzotti, en una entrevista con Sky TG24.

«Poco antes de la 1:00 (de la madrugada), se produjo una amenaza aérea, aún por determinar, que impactó la base italiana, causando daños materiales a la infraestructura. El personal está a salvo; todos están bien. El origen de la amenaza aún no está claro. Expertos en desactivación de bombas se encuentran actualmente en el lugar asegurando la zona, pero la alerta se ha levantado», relató al canal televisivo.

El contingente italiano, continuó Pizzotti, «está entrenando a las tropas kurdas locales a petición del gobierno iraquí; (desde) poco antes de que comenzara la crisis. La moral del personal sigue alta; queríamos tranquilizar a sus familias. Estamos preparados y entrenados para estas situaciones».

Crosetto se comunicó inmediatamente con la base, donde están destinados unos 120 militares en la frontera entre Siria, Turquía e Irán, establecida como parte de la operación internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y que ha entrenado a miles de soldados kurdos a lo largo de los años.

El vicepresidente de Italia y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, condenó firmemente el ataque a la base italiana en Erbil. «Acabo de hablar con el embajador italiano en Irak. Afortunadamente, nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria», escribió en la red social X.

«Mientras tanto, se está evaluando cuidadosamente lo sucedido y luego decidiremos qué medidas tomar», añadió Tajani.

Respecto al ataque, el ministro explicó que «la base italiana en Erbil se encuentra dentro de un complejo que incluye bases en otros países» por lo que se desconoce si el ataque estaba dirigido contra italianos o contra ese asentamiento en general.

El ataque a la base italiana se produjo en medio de una noche de alta tensión en la ciudad. El gobernador de Erbil, Umid Khoshnav, informó que se habían llevado a cabo un total de 17 ataques contra la capital del Kurdistán iraquí. «Todos los ataques con drones fueron repelidos y no hubo víctimas», declaró, según los medios italianos. EFE

