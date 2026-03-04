Una caída repentina del suministro de gas provoca un apagón total en todo Irak

1 minuto

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- Una reducción repentina del suministro de gas en Irak provocó este miércoles «un apagón total» en todas las provincias del país, según un comunicado del Ministerio de Electricidad iraquí, que desvincula la avería de la guerra en la zona.

El Ministerio de Electricidad, que instó a los medios y la ciudadanía a «abstenerse de especular y difundir rumores maliciosos», explicó que el corte de electricidad se debió a un problema técnico causado por una reducción repentina del suministro de gas a la central de Rumaila, en la gobernación de Basora.

Esto provocó la pérdida repentina de 1900 megavatios, un colapso de voltaje en la planta y la desconexión de las líneas de transmisión de varias centrales generadoras.

Las autoridades iraquíes informan de que se está trabajando para restablecer el suministro gradualmente. EFE

jfu/lss