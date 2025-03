Una campaña de desinformación amenaza la carrera de una piloto militar trans en EEUU

La piloto transgénero estadounidense Jo Ellis dice que ya no sale de su apartamento sin un arma de fuego, después de que falsas afirmaciones en Internet sobre su implicación en un accidente aéreo mortal desencadenaran un aluvión de amenazas.

Además, su carrera como piloto de helicóptero de la Guardia Nacional del estado de Virginia está en suspenso desde la publicación, la semana pasada, de un memorando del Pentágono en el que se establece que las personas transgénero serán expulsadas del ejército a menos que se les conceda una dispensa especial.

En Estados Unidos, los derechos de las personas transexuales son un tema candente, uno de los ejes que dividen a los campos republicano y demócrata, y Donald Trump lo convirtió en un aspecto central de su campaña presidencial en 2024. Prometió acabar con el «delirio transgénero».

Cuando llegó al poder, promulgó una serie de decretos, entre ellos el reconocimiento de solo dos sexos, masculino y femenino, y la restricción de los procedimientos de transición de género para menores de 19 años.

En las redes sociales, decenas de miles de publicaciones acusaron falsamente a Ellis, de 35 años, de ser quien conducía el helicóptero militar que chocó con un avión de pasajeros en Washington a finales de enero, un accidente en el que murieron un total de 67 personas, sin supervivientes en ninguna de las dos aeronaves.

«Cuando me di cuenta de la magnitud que estaba adquiriendo esta historia y vi algunos de los comentarios, lo primero que pensé fue: ‘¿Está mi familia a salvo?’?, explicó a la AFP desde su apartamento de Richmond (Virginia).

– «Ahora somos un objetivo» –

«Conseguí seguridad privada armada para mi casa e hice las maletas», explicó, mostrando sus armas de fuego personales. Durante el proceso, trasladó temporalmente a su familia y publicó un video en Facebook en el que demostraba que estaba viva y que, por tanto, no era el piloto del helicóptero.

Considera que las acusaciones y la hostilidad dirigidas contra ella son un efecto muy real de la desinformación que afecta a las personas trans, que ya son blanco de la retórica de muchos políticos republicanos.

«Ahora somos un objetivo», cree.

En Internet, varias personas han sugerido que fue su odio a Trump lo que la impulsó a estrellar su helicóptero contra un avión de pasajeros. Una acusación que le parece extraña para alguien como ella «que ha votado más republicano que demócrata» en su vida.

Sus superiores le aseguraron su apoyo y le informaron que el memorando del Pentágono no les había sido comunicado oficialmente, animándola a seguir volando.

«Voy a seguir haciendo mi trabajo», explica Ellis.

«No estoy segura de cumplir los criterios para una dispensa especial, pero agotaré todas las opciones para seguir sirviendo en el ejército», promete.

En un texto publicado recientemente en Internet, Ellis explica que empezó a reconocer en sí misma signos de disforia de género a los cinco años, pero los ocultó a su familia, de tradición religiosa y conservadora.

En 2023, cuando le comunicó a sus superiores que iba a iniciar su transición de género, recuerda que recibió «mucho apoyo».

«Si hoy estuviera en las fuerzas armadas y no hubiera empezado mi transición, estaría pensando en no hacerlo. O dejar el ejército», agrega, pues «este no es un ambiente en el que se puede servir con eficacia», concluye.

