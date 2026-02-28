Una comisión de Fuerza Aérea investiga el accidente de avión con 22 fallecidos en Bolivia

3 minutos

La Paz, 28 feb (EFE).- La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) formó este sábado una comisión para investigar las causas y responsables del accidente ocurrido en la víspera de un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, que causó al menos 22 muertos.

«Se conformó una comisión de investigación, lamentablemente este hecho no se puede resolver de la noche a la mañana, tendrán que hacer su investigación, encontrar la caja negra para enviarla al proveedor para su análisis», dijo el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en una conferencia de prensa.

Salinas señaló que miembros del grupo de investigación buscan todavía la caja negra de la aeronave Hércules, que está completamente destrozada cerca del aeropuerto, en una avenida de la ciudad de El Alto.

Además de este aspecto, la comisión pidió un informe a Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) donde se especifique la «hora exacta» del accidente y el «aspecto meteorológico» en el momento del suceso.

«Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, datos de la hora, dirección del viento, esta pista es larga que tiene tres mangas y en las tres mangas hay tres direcciones de viento diferente, esos datos los estamos pidiendo a Naabol», para confirmar o descartar una causa climática, dijo el coronel Ricardo Alarcón, parte de la junta de accidentes aeronáuticos de la FAB.

Minutos antes del accidente aéreo, ocurrido el viernes pasadas las 18.00 hora local (22.00 GMT), cayó una granizada en la ciudad de El Alto que dejó la pista de aterrizaje con granizo, según el Ministerio de Gobierno.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia y el Gobierno confirmaron este sábado que aumentó a 22 la cifra de fallecidos y 37 el número de heridos por el accidente aéreo en El Alto.

El accidente ocurrió en la víspera cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba una importante cantidad de dinero, se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que llevó a los bomberos a dispersarlas con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó este sábado de que 50 personas fueron detenidas después de haber sido descubiertas portando paquetes de billetes. EFE

drl/psh

(foto) (vídeo)