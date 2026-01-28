Una copiosa nevada cubre Moscú con más de medio metro de nieve

2 minutos

Moscú, 28 ene (EFE).- Una copiosa nevada ha cubierto este miércoles la capital rusa con un manto blanco de más de 50 centímetros, que continuará aumentando en las próximas horas, según informaron este miércoles los meteorólogos.

«La altura actual que ha alcanzado la nieve en la principal estación meteorológica de la capital es de 52 cm», señalaron en el Centro Meteorológico ruso.

Según la fuente, solo durante las últimas 24 horas el manto de nieve aumentó en 12 centímetros.

Se espera que las precipitaciones continúen para batir un nuevo récord a lo largo de las próximas horas.

«La nieve en Moscú y sus alrededores continuará cayendo a lo largo de la jornada. Se espera un nuevo récord de precipitaciones respecto al que se registró en 1977», comentó la meteoróloga Tatiana Pozdniakova.

Y mientras, los moscovitas disfrutan de paisajes nevados que alegran la vista sea en el centro de la capital, como en sus suburbios, donde los montículos de nieve son mucho más gruesos.

Las máquinas quitanieves trabajan sin cesar en las aceras y las carreteras, donde los atascos alcanzan los 9 puntos del total de 10 posibles.

Además de los atascos, los conductores moscovitas se enfrentan estos días a otro problema importante, como la limpieza de sus coches por las mañanas.

La capa gruesa de la nieve impide en ocasiones incluso el acceso a un vehículo, por lo que algunos emprendedores ingeniosos comenzaron a ofrecer sus servicios en internet para ayudar a limpiar los coches en los patios moscovitas a cambio de una recompensa monetaria.

Se espera que los paisajes nevados se mantengan inalterados en la capital durante varios días ante las bajas temperaturas que persisten en la zona y el frío de casi 20 grados bajo cero que se espera el fin de semana. EFE

mos/crf

(foto) (vídeo)