Una corte de EEUU se niega a suspender la prohibición del Pentágono contra la IA de Anthropic

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Una corte federal de Washington se negó el miércoles a suspender la prohibición de usar Anthropic en el Pentágono, un revés parcial para la empresa estadounidense de inteligencia artificial.

La decisión, consultada por la AFP, mantiene vigente una medida gubernamental que busca que los subcontratistas del Pentágono certifiquen que no utilizan tecnologías desarrolladas por Anthropic, creador del chatbot Claude.

Esta orden, que designó a la empresa como «un riesgo para la cadena de suministro» del Pentágono, fue dada el 27 de febrero en respuesta a la negativa de la empresa de que su IA sea utilizada para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y para el desarrollo de armas completamente autónomas.

Los tres jueces consideraron que los intereses se inclinaban a favor del gobierno. Si bien Anthropic «sufre un daño irreparable», este es «principalmente financiero», indicaron.

En cambio, para el gobierno, afecta la seguridad de las operaciones del Pentágono «en el marco de un conflicto militar activo».

El tribunal sugirió que la empresa también podría haber obtenido un beneficio, y citó declaraciones de su director, Dario Amodei, a sus empleados: «El gran público y los medios nos ven como héroes (¡somos el número 2 en la App Store!)».

El 26 de marzo, en una decisión diferente, Anthropic había obtenido una primera victoria contra una sanción similar.

Una juez de San Francisco suspendió la orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que designó a Anthropic como «un riesgo» para las operaciones clasificadas del Pentágono.

También suspendió una directiva del presidente Donald Trump con la que ordenó a todas las agencias federales cesar el uso de las tecnologías de Anthropic.

El gobierno apeló la decisión. El tribunal federal de apelaciones de Washington aceptó examinar el asunto de fondo y fijó la audiencia para el 19 de mayo.

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