Una corte de El Salvador ordena al secretario del expresidente Funes devolver 3,8 millones de dólares
Un tribunal de El Salvador condenó a un colaborador del fallecido expresidente Mauricio Funes a devolver al erario 3,8 millones de dólares, al declararlo culpable de «enriquecimiento ilícito», informó este viernes la Fiscalía.
Francisco José Cáceres fue secretario privado del primer mandatario izquierdista de El Salvador (2009-2014), quien murió en Nicaragua en enero pasado.
Cáceres debe restituir 3,5 millones de dólares, mientras que su esposa, Reyna Flores, tiene que devolver 332.687 dólares, dijo la Fiscalía en la red social X.
La corte de segunda instancia de Santa Tecla, 12 km al oeste de San Salvador, además «inhabilitó» a Cáceres para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Funes, quien buscó refugio en Nicaragua en 2016 y luego obtuvo la nacionalidad nicaragüense, fue condenado en ausencia en 2023 a 14 años de prisión, acusado de integrar agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
En 2024, el exmandatario recibió una segunda condena a ocho años de cárcel por lavado de dinero y favorecer irregularmente a una empresa guatemalteca.
