Una estatua de una mujer desnuda vendalizada por cuarta vez en una década en Argelia

Argel, 24 feb (EFE).- Una estatua de una mujer desnuda, ubicada en Setif, ciudad situada a unos 300 kilómetros al este de Argel, fue vandalizada este martes por cuarta vez en menos de una década, según informó la radio estatal.

El autor del acto fue detenido por las autoridades argelinas, tras dañar la estatua esculpida por el artista francés Francis de Saint-Vidal en 1898, a la que le arrancó uno de los brazos, añadió la emisora.

La escultura de mármol blanco que representa a una mujer desnuda de pie, y que forma parte de la emblemática fuente «Ain al Fuara», erigida en el centro de la provincia argelina de Setif, ha sido objeto de ataque en varias ocasiones, principalmente por musulmanes radicales.

En 2017, un hombre destruyó con un martillo y un cincel la estatua, cuya cara y busto quedaron dañados, y tras siete meses de restauración en 2018, el monumento volvió a ser objeto de vandalismo en 2022 y en julio de 2025.

Tras estos repetidos ataques, algunos ciudadanos plantearon trasladar la estatua a un museo, una petición que el entonces ministro de Cultura de Argelia, Azzedine Mihoubi, rechazó.

El primer intento de dañar la estatua fue en 1997, cuando se colocó un potente artefacto en el monumento en plena «década negra», nombre con el que se conoce la guerra civil que enfrentó al Estado argelino y a grupos armados islamistas durante los años noventa, y en el que murieron unas 250.000 personas y miles más fueron dadas por desaparecidas.

En ese contexto, numerosas construcciones de la época colonial francesa -muy presentes en ciudades como Setif y Argel entre otras- se convirtieron en símbolos controvertidos del pasado del país.EFE

