Una exhibición en Miami fusiona el arte y el deporte como antesala al Mundial

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 19 mar (EFE).- Que el arte y el deporte pueden combinarse para atraer a públicos completamente opuestos es la premisa de una exhibición inaugurada este jueves por el Pérez Art Museum de Miami (PAMM), que refleja la historia del fútbol y otras disciplinas en plena efervescencia deportiva de la ciudad mediante más de 100 obras.

Miami acogerá siete partidos del próximo Mundial de la FIFA, que Estados Unidos coorganiza entre el 11 de junio y el 19 de julio junto con Canadá y México, pero además es sede estos días del Masters 1.000 de tenis, y en mayo acogerá el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, entre otras competiciones internacionales.

Con motivo de este auge deportivo, el museo inauguró este jueves la muestra ‘Game Time’, que incluye desde una colección de balones del Mundial hasta una pintura de Pelé con la Copa del Mundo y una versión del Guernica hecha con camisetas de baloncesto.

«Creo que este era el momento oportuno para traer el deporte al museo y lograr que la gente reflexione sobre lo que esto significa, tanto en una conversación global y amplia, como en lo que representa específicamente para Miami», dijo a EFE Franklin Sirmans, director del PAMM.

Compuesta por más de un centenar de piezas, la exhibición incluye pinturas de momentos icónicos de la historia del Mundial, una raqueta que fue empuñada por el exnúmero 1 del mundo del tenis, Arthur Ashe, o un volante de Fórmula 1 que empleó Lewis Hamilton durante la temporada 2012 con la escudería Mercedes.

«Uno de los aspectos más fascinantes de la muestra es que no se limita al arte producido por artistas convencionales, sino también al material real que usan los pilotos de F1, como los volantes, o las zapatillas que se han utilizado a lo largo de los últimos 50 años y que han transformado nuestra forma de pensar sobre nuestra propia actividad y nuestra manera de vestir», indicó Sirmans.

«Tenemos piezas de moda de Louis Vuitton y de Thom Browne, lo que nos permite reflexionar sobre cómo el arte, el deporte y el comercio se entrelazan a veces», agregó.

Picasso y el baloncesto

Sin embargo, lo que más destaca al entrar a la exposición es un enorme tapiz conformado por decenas de camisetas de equipos de la NBA que versiona el Guernica de Pablo Picasso.

Otras obras incluyen una armadura de fútbol americano que simula ser la cabeza de un caballo, varias deportivas ‘Air Jordan’, un inmenso cuadro de Allen Iverson conformado por centenares de pulseras de microcuentas, o una obra que rememora la ‘batalla de los sexos’ librada en 1973 entre Bobby Riggs y Margaret Court.

«Esta exhibición trata de concebir el deporte, el arte y la cultura como una sola entidad indivisible para el disfrute de todos», resumió el director del museo.

En paralelo, la cocuradora de la exhibición, Fabiana Sotillo, señaló a EFE que ‘Game Time’ «es una oportunidad» para que el público que acuda al Mundial o a otros eventos deportivos como la Fórmula 1 puedan ver la exposición, incluso si se trata de visitantes «que no necesariamente saben ni les interesa el arte».

Los gestos de Zidane

Y puso como ejemplo un video que retransmiten en una de las salas del museo, en el que dos pantallas gigantes muestran los 90 minutos de un partido de fútbol del Real Madrid mientras se centran únicamente en los gestos, movimientos y aspavientos de Zinedine Zidane.

Además de la exhibición, el museo también acoge entre hoy y el viernes un ciclo de conferencias que reúne a artistas y exatletas profesionales para discutir las conexiones entre arte y deporte, con un ojo puesto sobre grandes eventos internacionales como los Juegos Olímpicos, que acogerá Los Ángeles en 2028, o el Mundial del próximo verano.

«Tendremos charlas, presentaciones y poesía; todo en torno a lo que el deporte significa para los artistas de la exhibición y para nosotros, quienes vivimos el deporte día tras día», concluyó Sirmans.EFE

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