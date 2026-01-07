Una falsa amenaza de bomba paraliza «momentáneamente» operaciones de aeropuerto dominicano

2 minutos

(Añade comunicado de la aerolínea)

Santo Domingo / Ciudad de Panamá, 6 ene (EFE).- La amenaza de una bomba supuestamente colocada en un avión de la aerolínea Copa, que resultó ser falsa, provocó este martes la paralización «momentánea» del principal aeropuerto dominicano y el desvío de dos vuelos a las ciudades de Santiago (norte) y Punta Cana (este), informaron fuentes de la terminal.

La situación se presentó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en la provincia de Santo Domingo, cuyos operadores recibieron una amenaza de bomba que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad correspondientes y una paralización momentánea de las operaciones aéreas en el aeropuerto, dijo a EFE en una nota la empresa arrendataria del aeródromo, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI.

«La situación fue atendida de manera oportuna y coordinada por el aeropuerto, la aerolínea, en conjunto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac)», aseguró la información.

La amenaza obligó al aeropuerto a desviar -como medida preventiva- un vuelo de JetBlue a la ciudad de Santiago y otro de United a Punta Cana, principal polo turístico de República Dominicana.

«Se siguieron todos los procedimientos establecidos y, actualmente el aeropuerto se encuentra operando con total normalidad», destacó la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI.

La firma operadora aseguró que, tras determinarse que fue una falsa amenaza y que no había ningún elemento de riesgo para el vuelo de Copa, se levantó la alarma.

«Los pasajeros están siendo atendidos por la aerolínea, y el evento está en proceso de investigación por el Cesac, quien oportunamente dará mayores detalles», concluyó la nota.

Copa Airlines, en un comunicado remitido a EFE, detalló que su vuelo CM299 con destino a Ciudad de Panamá tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional Las Américas después de que el Control de Tráfico Aéreo de la República Dominicana «recibiera una llamada de amenaza de bomba que podría atentar contra la seguridad de la aeronave».

«Siguiendo los protocolos de seguridad requeridos en esta situación, como medida de precaución la aeronave retornó a la ciudad de Santo Domingo aterrizando de forma segura y los pasajeros fueron desembarcados sin contratiempos. Culminada la inspección de la aeronave, las autoridades de seguridad del Aeropuerto Internacional Las Américas descartaron cualquier tipo de amenaza real», explicó la aerolínea.

El vuelo fue reprogramado para este mismo martes. EFE

