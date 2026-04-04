Una gran multitud se concentra en Bagdad para condenar la guerra contra Irán

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Bagdad, 4 abr (EFE).- Una gran multitud de personas se concentró este sábado en Bagdad para condenar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, informó la agencia oficial de noticias iraquí INA.

Estas manifestaciones fueron convocadas el pasado lunes por el importante clérigo chií Muqtada al Sadr, que cuenta con el apoyo de millones de seguidores en todo Irak, que llamó a los iraquíes de todas las sectas y afiliaciones a que salieran a las calles en unas protestas a nivel nacional para denunciar lo que describió como «agresión estadounidense-israelí» y exigir la paz en la región.

Al Sadr subrayó que estas manifestaciones deberían ser pacíficas y bien organizadas, al tiempo que pidió consignas unificadas e insistió en que sólo se izara la bandera iraquí.

Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra Irán, Irak se ha visto directamente afectado por la guerra, pese a no ser parte formal del conflicto.

Sin embargo, diversos emplazamientos de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una agrupación de decenas de milicias iraquíes (en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán) han sido alcanzados por misiles y bombardeos estadounidenses e israelíes, según denuncian las propias fuerzas, integradas también en el Ejército iraquí.

Por su parte, varias milicias proiraníes integradas en las FMP, como Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak. EFE

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