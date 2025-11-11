Una intensa nevada deja a centenares de miles de viviendas sin electricidad en Canadá

1 minuto

Toronto (Canadá), 11 nov (EFE).- Una tormenta invernal que ha depositado hasta 35 centímetros de nieve ha dejado sin electricidad a centenares de miles de viviendas en la provincia de Quebec y ha obligado este martes al cierre de numerosas escuelas en el territorio.

La compañía eléctrica de la provincia, Hydro-Quebec, ha señalado este martes que el peso de la nieve acumulada en árboles ha provocado la ruptura de ramas que han afectado a las líneas de transmisión.

La elevada humedad ambiental ha aumentado la magnitud de la nevada, que ha sido más intensa de lo habitual para estas fechas.

En total, a primera hora de la mañana, unos 375.600 clientes de la compañía estaban sin electricidad tras una nevada que ha durado toda la noche.

El Servicio Meteorológico de Canadá ha advertido que las nevadas seguirán hoy y mañana en áreas de la provincia como la ciudad de Montreal, la más importante de Quebec y la segunda mayor de Canadá.

En la vecina provincia de Ontario también se han producido en las últimas horas intensas precipitaciones en forma de nieve aunque las autoridades no han informado de daños al sistema eléctrico pero si varias cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Pearson de Toronto, el más importante del país. EFE

jcr/icn