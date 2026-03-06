Una inusual e intensa lluvia causa alarma y sorpresa en la capital de Perú

Lima, 6 mar (EFE).- La caída de una inusual e intensa lluvia, con descargas de rayos y truenos, causó alarma y sorpresa durante la noche de este jueves y las primeras horas del viernes en varios distritos del este de Lima, una ciudad enclavada en medio de un desierto en la que prácticamente no llueve.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó de que las lluvias se originaron en la provincia andina de Huarochirí, vecina a Lima Metropolitana, y posteriormente llegaron a varios distritos capitalinos.

Ello generó preocupación entre los habitantes de esos distritos capitalinos, que no están acostumbrados a este tipo de fenómenos meteorológicos, muy difundidos y comentados en redes sociales.

El Senamhi indicó en sus redes sociales que los distritos limeños de Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y Ñaña reportaron «lluvias por trasvase» causadas por las precipitaciones en la sierra de la región.

«En Lima, las localidades de la cuenca media del río Rímac registraron lluvias durante las últimas horas», detalló el organismo, que ya había emitido una alerta naranja ante la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra de la región de Lima.

Según los especialistas, las lluvias iban a ir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

La capital de Perú es considerada la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto, después de El Cairo, y tiene precipitaciones anuales consideradas extremadamente bajas, que por lo general solo llegan a lloviznas ligeras, conocidas como garúa. EFE

dub/acm