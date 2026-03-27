Una jueza suspende las sanciones del gobierno de Trump contra la empresa de IA Anthropic

afp_tickers

2 minutos

Una jueza federal estadounidense suspendió las sanciones de la administración Trump contra Anthropic, al considerar que probablemente se violó la ley al castigar a la empresa de inteligencia artificial por sus reservas respecto a cómo el Pentágono usaría su tecnología.

La jueza de California Rita Lin acordó el jueves una medida cautelar a Anthropic, la creadora del chatbot Claude, y suspendió una directriz presidencial del 27 de febrero que ordenó a las agencias federales cesar el uso de la tecnología de esa compañía.

La decisión, vista por la AFP, también suspendió la orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de clasificar a Anthropic como un «riesgo para la cadena de suministros» del Pentágono.

Las decisiones de la administración Trump, que suscitaron una amplia oleada de apoyo del sector tecnológico hacia Anthropic, estarán suspendidas durante siete días.

En este lapso el gobierno podrá presentar un recurso mediante un procedimiento de emergencia, previo al estudio de fondo del caso.

La magistrada precisó, sin embargo, que el Pentágono es libre de dejar de utilizar Claude y de migrar hacia otros proveedores de IA.

«Estamos agradecidos con el tribunal por actuar con rapidez y satisfechos de que coincidan en que es probable que Anthropic tenga éxito sobre el fondo del asunto», dijo un portavoz de la empresa.

El funcionario agregó que la decisión «fue necesaria para proteger» a la compañía, y que siguen centrados «en colaborar de forma productiva con el gobierno» para garantizarles «a los estadounidenses una IA segura y fiable».

La ruptura entre el Pentágono y Anthropic ocurrió luego de que la empresa de San Francisco se negara a que Claude fuera utilizado para la vigilancia masiva de la ciudadanía estadounidense o para operar armas autónomas.

Durante una audiencia previa el martes en San Francisco, la jueza consideró que estas sanciones «parecen diseñadas para castigar a Anthropic» y probablemente se constituyan en represalias inconstitucionales, lo que justifica su suspensión urgente.

El presidente Donald Trump había calificado a Anthropic de «compañía radical de izquierda» en su red Truth Social, mientras que Hegseth denunció en X una «retórica santurrona».

bl/sst/sla/cjc/cr/lb/nn