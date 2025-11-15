Una marcha de la generación Z se alza contra Sheinbaum y la violencia en México

4 minutos

Ciudad de México, 15 nov (EFE).- Entre banderas de One Piece y la consigna “¡Fuera Claudia (Sheinbaum)!”, miles de mexicanos de la llamada generación Z protestaron este sábado en Ciudad de México para expresar su “hartazgo político” hacia el Gobierno de la presidenta mexicana y denunciar la “impunidad” frente a la violencia que azota al país.

El recorrido comenzó en el Ángel de la Independencia y terminó en el Zócalo a las puertas de Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, rodeado de vallas que fueron derribadas con martillos por encapuchados identificados como el “bloque negro”.

La protesta sirvió como catalizador a estudiantes, campesinos, miembros de partidos políticos de la oposición y ciudadanos nacidos en Michoacán como Christian, quien afirmó a EFE que la violencia en ese estado está rebasada y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, es evidencia de ello.

“Es el cinismo por parte de los políticos, si realmente hubiera una aceptación por parte de ellos de que hay un problema de violencia, creo que esto sería más fácil de tratar”, declaró tras definirse como “apartidista” y afirmar que “nadie le dio ni un peso” por asistir a la marcha.

Esta aclaración surge luego de que Sheinbaum vinculara al autodenominado grupo Generación Z México como parte de la oposición política a su gobierno y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante.

También admitió que a la marcha asistieron figuras de la oposición política mexicana, como miembros del partido Movimiento Ciudadano, aunque defendió que el “hartazgo político” es un fenómeno nacional motivado por la violencia, los más de 133.000 desaparecidos y los casi 60 asesinatos diarios en el país.

“Hay intereses (políticos) por parte de la oposición en la marcha, pero es tan grande que quién no va a estar aquí metido”, subrayó.

En ese sentido, Sara, una joven manifestante, confesó a EFE que para ella el detonador ocurrió el 8 de marzo, cuando el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar 400 pares de zapatos en rancho Izaguirre.

“Por todos los desaparecidos que está olvidando el Gobierno, no son uno, no son dos, son más de 400 desaparecidos que estuvieron en el rancho Izaguirre y que a todos se nos olvidó eso”, zanjó.

Desilusión ante el cambio

Otra inconformidad expresada por la juventud fue el incremento a los impuestos a las bebidas azucaradas y a los videojuegos, pero sobre todo el aumento de los precios en productos básicos como la comida.

“Vas al supermercado y no te alcanza para nada (…) Somos jóvenes y lo que estamos buscando es un mejor México, buenos trabajos, seguros, derechos de los trabajadores, seguridad desde que llegas a tu casa y al trabajo”, resalta Sara.

Sobre ello, Esteban, otro de los jóvenes asistentes mencionó que desde 2018, año en el que Andrés Manuel López Obrador (2018-2025) asumió la presidencia de México, “el plan estaba claro” y que “nunca tuvo la intención de mejorar el país”, un problema que también observa con la actual mandataria.

“López Obrador nunca tuvo la intención de mejorar el país, quería el poder costara lo que costara”, apuntó.

Acciones violentas

Tras la llegada de los manifestantes al Zócalo, la plancha más grande del país, la marcha que inició como pacífica se tornó violenta luego de que el “bloque negro” golpeara con martillos y piedras las vallas que resguardaban el Palacio Nacional, que fueron derribadas.

Lo que provocó un enfrentamiento entre este grupo y la Policía capitalina, que lanzó gases lacrimógenos.

De acuerdo con varios medios, paramédicos han arribado a la zona para atender a 20 heridos por golpes. EFE

abz/lar

(foto) (video)