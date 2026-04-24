Una mayoría de rusos descarta una repetición de la catástrofe nuclear de Chernóbil

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Moscú, 24 abr (EFE).- Un 75 % de los rusos descarta una repetición de la mayor catástrofe nuclear de la historia ocurrida hace casi 40 años en la central de Chernóbil, que se encuentra ahora en territorio ucraniano, según los resultados de una encuesta publicada este viernes.

Sólo un 15 % de los encuestados por el centro VTSIOM considera que las actuales plantas atómicas no garantizan la seguridad de las personas.

Además, otro 78 % de los rusos defiende el desarrollo de la energía nuclear civil, a lo que se opone el 12 % de los participantes en el sondeo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, rindió esta semana tributo a aquellos que liquidaron las consecuencias del accidente acontecido el 26 de abril de 1986.

«Siempre recordaremos el valor sin igual de los empleados de la planta, bomberos, soldados, obreros, incendiarios y sanitarios que, pese al riesgo y peligro mortales, liquidaron las consecuencias del accidente, evacuaron a la gente y realizaron trabajos de reconstrucción», señalaba el telegrama presidencial.

En vísperas de los 40 años de la catástrofe, el líder ruso admitió que el 26 de abril es «una fecha especial en la historia del país».

La tragedia tuvo lugar cuando se produjo una explosión en el reactor número 4 de la central situada a 120 kilómetros de Kiev, tras lo que la emisión de radiación masiva solo pudo ser frenada a mediados del mes siguiente.

Cientos de miles de personas participaron en las labores de liquidación del incendio y otras secuelas, de las que un número indeterminado murieron a consecuencia de la radiación.

De acuerdo con evaluaciones oficiales, la explosión ocurrida en Chernóbil esparció hasta 200 toneladas de material con una radiactividad de 50 millones de curies, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima.

La radiación continúa afectando a miles de habitantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, donde se halla el 70 % de los casi 200.000 kilómetros cuadrados de terrenos contaminados.

El reactor averiado fue cubierto en 2016 por un sarcófago con forma de arco, 110 metros de altura, 256 de largo y más de 30.000 toneladas de peso, considerada la mayor estructura móvil jamás construida, con una fiabilidad de un siglo y que sustituyó al de hormigón armado erigido tras la tragedia.

El ejército ruso llegó a hacerse brevemente con el control de la central de Chernóbil, situada a pocos kilómetros de la frontera bielorrusa, al invadir territorio ucraniano en febrero de 2022, lo que fue duramente condenado por la comunidad internacional.

Además, mantiene desde 2022 el control sobre la mayor planta atómica de Europa al ocupar dos tercios del territorio de la región ucraniana de Zaporiyia. EFE

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