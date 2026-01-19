Una ministra brasileña habla con Yolanda Díaz sobre cómo avanzar en derechos laborales

2 minutos

São Paulo, 19 ene (EFE).- La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, conversó este lunes por videoconferencia con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, sobre el avance en los derechos laborales en el país sudamericano.

Hoffmann afirmó en un video difundido en redes sociales que habló con Díaz sobre el fin de la semana laboral de seis días y la limitación de la carga horaria de trabajo a 40 horas semanales, medidas que, según dijo la ministra brasileña, «España ya conquistó».

Estas son dos de las prioridades del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su último año de mandato y a unos meses de las elecciones de octubre, a las que el mandatario busca presentarse.

Además, Hoffmann y Díaz hablaron sobre la regulación mínima en beneficio de los trabajadores de aplicaciones móviles, otro tema en el que España ha avanzado y que Brasil quiere impulsar.

Al mismo tiempo, la ministra brasileña adelantó que la vicepresidenta española visitará Brasil, «posiblemente» en marzo, y que será el momento para tener una «buena conversación» sobre «las experiencias en el avance de la agenda legislativa» en materia laboral.

Por último, las dos funcionarias discutieron sobre la situación internacional, marcada por las amenazas geopolíticas de EE.UU. a Europa, así como por la intervención estadounidense en Venezuela.

Hoffmann se declaró «muy preocupada» por el actual escenario y dijo que ambas defendieron la democracia, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.EFE

jmc/mat/fpa