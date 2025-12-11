Una misión de la ONU acusa a la Guardia Nacional de Venezuela de «crímenes contra la humanidad»

afp_tickers

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela es responsable de «graves violaciones y crímenes contra la humanidad» desde hace más de diez años, afirmó el jueves una misión de Naciones Unidas en su último informe.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada en 2019, aseguró que miembros de la GNB cometieron ejecuciones, «detenciones arbitrarias, violencias sexuales y sexistas, así como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».

Estos abusos están documentados desde 2014 «en el contexto de protestas y de acciones de persecución política», agregó el grupo de investigadores.

En septiembre de 2019, la ONU amplió su vigilancia sobre la situación en Venezuela con la creación por el Consejo de Derechos Humanos de esta misión internacional independiente para determinar los hechos.

Esta misión, que no se expresa en nombre del organismo, documentó hechos que según ella «demuestran el papel de la GNB en la represión sistemática y coordinada contra opositores o percibidos como tales, desde hace más de una década», denunció Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, incluidos la GNB y la policía, son acusados con frecuencia de abusos, por lo general durante la represión de manifestaciones de la oposición.

Estados Unidos, Europa y muchos países de América Latina no reconocen los resultados de las elecciones de 2024 que llevaron a Maduro a emprender su tercer mandato de seis años. La oposición acusa al poder de fraude.

Durante las protestas más fuertes de 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB «hizo uso excesivo de la fuerza, especialmente usando de manera no apropiada armas letales y no letales», agregó la misión en ese informe publicado en Ginebra.

La misión también mencionó «detenciones arbitrarias masivas», y actos de violencia en las instalaciones de la GNB.

«Los actos de tortura, malos tratos y violencias sexuales que hemos verificado, inclusive agresiones y violaciones, no son incidentes aislados. Se inscriben en un esquema de abusos que buscan castigar y romper a las víctimas», aseguró Valiñas.

«La Misión tiene motivos razonables para creer que responsables del GNB desempeñaron un papel determinante en los crímenes que son objeto de la investigación», agregó.

El informe menciona también una «impunidad estructural» en ese país con casos constatados de «investigaciones que no avanzan», de «parálisis del procedimiento prolongada», o «manipulación de pruebas».

Según los investigadores, la persistencia de esos abusos es testimonio de las «fallas» del sistema político y de la responsabilidad venezolana, que según ellos «contribuyó a reforzar la impunidad».

«La persistencia de esos crímenes y la ausencia de justicia adecuada exigen una respuesta firme de los mecanismos de control nacionales e internacionales», puntualizó Valiñas.

ag/rjm/thm/eg/sag