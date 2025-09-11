The Swiss voice in the world since 1935

Una mujer convive más de un año con el cadáver de su madre muerta en Italia

Roma, 11 sep (EFE).- La Policía italiana ha encontrado en una vivienda de Bérgamo (norte) el cuerpo momificado de una mujer de más de 100 años que su hija mantuvo escondido en el domicilio familiar durante más de un año, sin notificar su fallecimiento, informan este jueves medios locales.

El cadáver fue hallado en la cama, cubierto con varias mantas, después de que este miércoles el otro hijo de la mujer alertara de que llevaba varios días sin poder contactar con su hermana y de que algunos vecinos del edificio llevaran tiempo denunciando el fuerte y persistente hedor que se desprendía del apartamento.

El cuerpo de Francesca Pettinato, nacida en 1923, se encontraba en avanzado estado de descomposición, mientras que en la otra habitación estaba su hija, que no ofreció resistencia ni una explicación clara, aunque declaró que la muerte de su madre ocurrió en septiembre de 2024, dos meses después de cumplir 101 años, por causas naturales.

Según algunos medios, las primeras investigaciones apuntan a que la mujer, una empleada pública de 60 años, habría seguido cobrando la pensión de su madre y solicitado permisos laborales para cuidarla cuando ya había fallecido.

El apartamento, que se encontraba en condiciones de insalubridad y abandono, ha sido precintado por las autoridades.

La hija fue trasladada al departamento de Psiquiatría del hospital Papa Giovanni XXIII, donde permanece ingresada. Por el momento, no se han formulado cargos penales en su contra, a la espera del resultado de la autopsia ordenada por la Fiscalía de Bérgamo. EFE

