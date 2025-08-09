The Swiss voice in the world since 1935

Una mujer muere por el impacto de un rayo en Cuba

La Habana, 9 ago (EFE).- Una mujer de 42 años murió el viernes en la tarde tras recibir una descarga eléctrica causada por un rayo, en lo que sería la cuarta víctima por esta causa en menos de una semana en Cuba, informaron este sábado medios oficiales.

El suceso ocurrió en la localidad de Colón en la provincia cubana de Matanzas (oeste) cuando la víctima estaba realizando labores agrícolas, detalló en redes sociales el periódico local Girón.

El domingo pasado, tres adolescentes murieron y otro resultó herido al ser alcanzados por un rayo durante una tormenta eléctrica en Manicaragua (centro).

Este tipo de sucesos ocurren especialmente en julio y agosto, debido a las tormentas propias del verano. Según un estudio del Instituto de Meteorología de 2020, la media anual es de 54 muertes por impacto de rayos.

De acuerdo a ese registro, entre 1987 y 2017 un total de 1.742 personas murieron alcanzadas por rayos, una cifra que supera ampliamente el número de pérdidas humanas dejadas por huracanes, tornados, eventos de lluvias intensas e inundaciones costeras y otros desastres naturales en la isla. EFE

lbp/enb

