Una mujer y su hija mueren en bombardeos rusos en Ucrania antes de cumbre de OTAN

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Bombardeos nocturnos rusos mataron al menos a dos personas e hirieron a varias más en Ucrania, en una intensificación de los ataques de Moscú antes de la cumbre de la OTAN en Turquía.

Según periodistas de la AFP en la ciudad, se escuchó una primera gran explosión incluso antes de que sonaran las sirenas de alerta aérea de la ciudad, seguida de otras cuatro.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que bodegas fueron incendiadas por ataques con misiles, y que un «edificio no residencial» estaba en llamas.

«El enemigo está atacando a la capital con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!», escribió Klitschko en redes sociales.

El servicio estatal de emergencias informó posteriormente que dos personas resultaron heridas en la capital.

Una mujer y su hija murieron y otras dos resultaron heridas en la región sureña de Mikolaiv, donde las fuerzas rusas atacaron con bombas aéreas dirigidas, indicó el jefe militar regional, Vitali Kim.

También se registraron heridos en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, según las autoridades locales.

La más reciente embestida llega después de los ataques rusos -incluidos varios golpes con misiles en Kiev- que mataron a 30 personas en Ucrania el lunes.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Ankara para la cumbre de la OTAN, urgió a los aliados de su país a aumentar la ayuda para la defensa aérea que ha tenido dificultades por la escasez de interceptores para derribar los misiles rusos.

A pesar de poder hacer frente a las oleadas de drones rusos que atacan el país, Ucrania ha tenido dificultades contra la nueva estrategia del Kremlin de bombardear Kiev con misiles balísticos, mientras sus defensas aéreas se agotan.

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